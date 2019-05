Da oggi 49 famiglie di Porto Torres hanno una nuova casa. Il sindaco Sean Wheeler (M5s) ha consegnato oggi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune agli assegnatari in testa alla graduatoria, che hanno così preso possesso dei loro appartamenti.

“Siamo felici di essere riusciti a dare una casa a queste famiglie, l’attesa è stata lunga e tanta la pazienza che hanno dovuto avere”, commenta Wheeler, che ha partecipato alla cerimonia di consegna col vicesindaco Marcello Zirulia e l’assessore dei Lavori pubblici, Alessandro Derudas. “Non è possibile che in Italia servano dieci anni per completare la costruzione e l’assegnazione di 49 alloggi popolari e non è ammissibile mandare avanti progetti zoppi”, afferma ancora il sindaco.

“Nel progetto iniziale non erano contemplate molte opere e abbiamo dovuto stanziare altri duecento mila euro – ricorda il primo cittadino – la mia Giunta, insieme alla squadra di tecnici e funzionari del Comune, ha sbrogliato una situazione complessa”.