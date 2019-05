Primi in Italia per percentuale di fatture pagate. Tra i più rapidi, con una media di 17 giorni sui 46 a livello nazionale, per la liquidazione dei crediti.

La classifica pubblicata dal ministero dell’Economia e delle Finanze promuove l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la posiziona in cima alla classifica. Un pieno 100 per cento, rispetto all’81% del resto d’Italia, il valore del debito pagato, pari a 1.525 fatture registrate per un importo, al momento della chiusura della rilevazione, di poco più di 12 milioni e 680 mila euro.

“Quanto emerso è la dimostrazione che il lavoro e la professionalità premiano – commenta il presidente dell’Authority Massimo Deiana – L’aver raggiunto la vetta della classifica italiana degli enti più virtuosi è un risultato fondamentale per la nostra Autorità che, nonostante la giovane età e una profonda ristrutturazione dell’organico ancora in corso, ha posto in essere uno sforzo fuori dall’ordinario dimostrando particolare sensibilità verso tutte le aziende con le quali operiamo”.

Un punto di partenza e non di arrivo. “Così come per la parte contabile punteremo a scalare altre classifiche strategiche nel panorama italiano ed internazionale – annuncia Deiana – Una sfida che richiederà altro spirito di sacrificio e un costante impegno e crescita delle professionalità presenti nell’ente”.