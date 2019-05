Le amministrazioni rischiano la paralisi. Per quale motivo?

Sempre meno segretari comunali. A denunciarlo è l’Anci Sardegna.

L’associazione – anche tenendo conto delle sollecitazioni giunte dall’isola – ha comunicato di aver formulato alcune proposte di semplificazione per velocizzare l’immissione nell’albo di ulteriore personale, attraverso l’espletamento di procedure concorsuali più snelle. Se ne è parlato all’ultima seduta della Conferenza Stato-Città.

Durante lo stesso incontro è stato dato via libera ad un nuovo corso-concorso. “Il problema – spiega all’ANSA il direttore dell’Anci Sardegna Umberto Oppus – è che ormai si sta arrivando ad avere in alcuni casi anche un segretario per quattro Comuni. Troppo poco per le esigenze delle comunità locali: una situazione che sta diventando cronica e insostenibile”.

Ora le prime risposte con 300 immissioni a livello nazionale. “Una prima risposta, ma non basta – continua Oppus – per la Sardegna ci sarà la possibilità di tamponare il problema. Ma non è certo la soluzione definitiva”.