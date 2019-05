Nel corso dei controlli della città, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Nuoro hanno individuato un giovane aggirarsi per le vie del centro con fare sospetto.

Fermato e controllato è stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana. Nella successiva perquisizione domiciliare è stato trovato materiale utilizzato per il confezionamento della droga con residui della stessa sostanza. C.G., 28enne, pregiudicato, residente a Nuoro, è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.