Sono passati sei mesi, da quando Lucas Castro si è infortunato in allenamento. Oggi, il centrocampista argentino torna a disposizione di Mister Maran per la partita in programma oggi alle ore 18 alla Sardegna Arena contro la Lazio.

Torna a disposizione anche Ragnar Klavan, la cui stagione è stata segnata dai numerosi infortuni.

Tra gli assenti invece c’è Paolo Faragò, la cui stagione è finita a causa di un infortunio rimediato in campo, Artur Ionitaa, squalificato per due turni dopo l’espulsione a Napoli e il capitano Luca Ceppitelli per un’infiammazione al tendine

Ecco i convocati di Mister Maran:

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno;

Difensori: Pellegrini, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Leverbe, Srna, Romagna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Birsa, Oliva, Barella, Padoin, Deiola, Castro.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Pavoletti, Despodov, Thereau.