La Polizia di Stato ha arrestato B. A., 32enne di Quartu Sant’Elena, pluripregiudicato, per tentato furto aggravato.

Nella nottata odierna una Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, è intervenuta nella centralissima Via Eligio Porcu dove è stato stato segnalato al 113 un uomo intento a forzare un distributore di automatico di snack e bevande ubicato all’interno dell’esercizio commerciale “Freeshop 24”.

Gli Agenti hanno raggiunto il posto e hanno notato un uomo incappucciato intento a forzare il distributore con uno scalpello che alla vista dei poliziotti ha cercato inutilmente di scappare.

La perquisizione personale ha dato esito positivo perché, oltre allo scalpello lungo 40 cm, è stato anche trovato un cacciavite da 25 cm usati entrambi per forzare le macchinette.

L’individuo, identificato per B. A. già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.

Nella mattinata odierna è prevista l’udienza di convalida con rito direttissimo.