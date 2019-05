“Sabato 18 maggio a Tramatza alle 10.30 per fare anche il punto della situazione attuale nei tavoli e decidere come andare avanti”. E’ l’appello che sta girando su Whatsapp e che invita i pastori, anche gli allevatori denunciati e gli avvocati che si erano offerti di rappresentarli gratuitamente, per una nuova assemblea al centro servizi sulla statale 131 nell’Oristanese, già teatro di ben due assemblee durante i giorni della protesta per il prezzo del latte. Una riunione convocata a poche ore dall’annuncio del Movimento pastori sardi di essere pronto a lanciare una nuova grande mobilitazione.

“E’ un appello a tutti quelli che hanno partecipato alla protesta del latte, per cambiare sia il prezzo del latte, sia tutto il sistema che doveva tutelarci e che invece ci ha portato a dover scendere in piazza e nelle strade a commettere il gesto estremo di buttare per terra il nostro latte”, spiegano gli organizzatori della delegazione al tavolo delle trattative.

“Tutti hanno avuto una grande solidarietà nella nostra protesta e molti si sono offerti di aiutarci: molti di noi sono stati denunciati in modo molto pesante addirittura con obbligo di dimora. Per molti questa denuncia comporta molti rischi anche per gli spostamenti per lavoro. I pastori sardi hanno fatto questo gesto per salvare il proprio lavoro e salvare un economia trainante della nostra isola ora bisogna stare uniti e dimostrare che lo slogan ‘io sto con i pastori” non è solo una scritta”.