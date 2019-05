A Cagliari, in via del Fangario, i Baschi Verdi hanno trovato 2 persone, classe 1968 e 1997, in possesso complessivamente di 1,66 grammi di hashish e 0,1 grammi di eroina.

Nel proseguio dei controlli, i militari, in via Schiavazzi, hanno rinvenuto, occultati all’interno di alcune intercapedini di un palazzo, 56,5 grammi di hashish, 69,2 grammi di marijuana e 10,7 di cocaina, oltre che un coltello, 3 bilancini e 13 cartucce cal. 6,35 e strumenti (bustine, cellophane) utile al confezionamento dello stupefacente.

In viale Regina Margherita, un giovane, classe 1992, è stato trovato in possesso di 2,3 grammi di marijuana.

Sempre nel capoluogo, in piazza Matteotti, presso la stazione ARST, i Finanzieri hanno sottoposto a controllo un uomo extracomunitario, il quale, in prima battuta, alla vista dei militari, aveva tentato la fuga.

Quest’ultimo, un cittadino originario del Senegal (classe 87) senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 32 grammi di hashish e di 43 € in contanti ed è stato denunciato a piede libero per il reato di spaccio.

All’aeroporto di Cagliari, le Fiamme Gialle hanno individuato un soggetto, classe 1993 in arrivo da Roma/Fiumicino in possesso di 1,9 grammi di hashish ed una cittadina giapponese, classe 1987, in arrivo da Barcellona – El Prat (Spagna) in possesso di 5,1 grammi di marijuana.

A Quartu Sant’Elena, nei pressi del Lungomare del Poetto, i Baschi Verdi hanno controllato un uomo, classe 1986, trovandogli addosso 2,6 grammi di hashish e 0,5 grammi di marijuana

Ad Iglesias, le Fiamme Gialle hanno trovato 2 giovani, di cui uno minorenne, in possesso complessivamente di 6,8 grammi di hashish.