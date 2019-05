Due persone di 38 e 51 anni sono state denunciate dalla Polizia di Stato a Nuoro per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti. In seguito ad alcuni servizi mirati, predisposti dal Questore di Nuoro Massimo Colucci, un 38enne, pregiudicato, è stato fermato e perquisito nelle vie del centro: gli agenti hanno rinvenuto addosso all’uomo 200 grammi di marijuana.

In una successiva perquisizione nella sua abitazione è stato recuperato il materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

La seconda denuncia è scattata per un 51enne, anch’esso pregiudicato, dopo l’intervento della Squadra Volanti, allertata per una lite in famiglia in Piazza Federico Garcia Lorca. Nel corso di una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo gli agenti hanno rinvenuto alcune dosi di cocaina.

Nello stesso servizio di controllo della Polizia di Stato, effettuato nell’arco di una settimana sono state identificate 1245 persone e controllati 910 veicoli.