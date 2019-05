Una sarta di 93 anni di Villanova Monteleone, nel Sassarese, è morta tre giorni dopo la sua caduta da una barella all’interno dell’ospedale Civile di di Alghero, dove era stata accompagnata dai nipoti per alcuni problemi respiratori e cardiaci.

La donna, Leonarda Livesu, in attesa di fare accertamenti clinici la donna era stata adagiata sulla barella nel corridoio del reparto di Medicina, perché tutti i letti nelle stanze erano occupati. Alcune ore dopo, però, i parenti hanno saputo dell’incidente sul quale, come riporta un noto quotidiano procura di Sassari ha aperto un’inchiesta.

L’anziana avrebbe battuto la testa sul pavimento e avrebbe riportato un’emorragia cerebrale. Nell’ospedale, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, si sono già presentati i carabinieri della stazione di Alghero e i militari del Nas che hanno acquisito le cartelle cliniche della donna e messo i sigilli alla barella sulla quale era stata adagiata la 93enne. Per ora nel fascicolo della procura non compaiono indagati. Leonarda Livesu era conosciuta nel suo paese del Nord Sardegna per la sua abilità a cucire abiti tradizionali sardi.