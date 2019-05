Incidente stradale questa mattina verso le 10.00 al Poetto, a Cagliari.

Una Yaris guidata da un 27enne percorreva la via lungosaline in direzione di Quartu, quando, arrivata all’altezza della rotatoria di via Isola di San Pietro, è andata dritta finendo sopra la rotonda al centro dell’aiuola.

La Polizia Municipale intervenuta immediatamente sul posto per i rilievi di legge, ha sottoposto il conducente ad accertamento con etilometro dal quale è emerso un tasso alcolemico superiore al consentito. La patente di guida del giovane gli è stata immediatamente ritirata e il 27enne è stato denunciato all’AG.

Fortunatamente non è stato riscontrato nessun danno a persone, ma solo danni alla rotonda e al veicolo.