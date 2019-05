“Fatto l’inganno, si trova la legge. Salvini non ha strumenti per fermare le tante donne e i tanti uomini che ogni giorno salvano vite in mare e la sua propaganda perde ogni giorno credibilità. Così pensa a una nuova legge per multare chi salva vite. Da 3.500 a 5mila euro per ciascun essere umano salvato, come se fossimo al mercato delle vacche”.

Così sui social network Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato da indipendente nelle liste Pd-Siamo Europei nei collegi Italia centrale e insulare, e oggi in tour elettorale in Sardegna.