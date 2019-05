“La Lega sta valutando di correre da sola alle amministrative del 16 giugno a Sassari e Alghero”. Lo ha dichiarato il coordinatore del partito per la Sardegna, Eugenio Zoffili, a margine di un incontro a Cagliari organizzato in un gazebo davanti al mercato di San Benedetto per presentare i tre assessori regionali del Carroccio, i consiglieri eletti e i candidati alle europee.

“Se riusciamo a portare avanti il nostro programma bene, altrimenti ricorreremo a soluzioni alternative”, ha spiegato il deputato del Carroccio. Il discorso sarà approfondito alle 16, nella sede del Psd’Az in viale Regina Margherita, dove è stato convocato il tavolo regionale sulle amministrative. Prima però Zoffili riunirà i suoi alle 15 nella sede Lega in viale Sant’Avendrace.

“Valuteremo alleanze per le comunali di Sassari e Alghero solo se non ci saranno impresentabili”. Lo dichiara il coordinatore della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, subito dopo la riunione nella sede cagliaritana del partito in viale Sant’Avendrace, e prima di entrare al tavolo regionale della coalizione sulle amministrative convocato nella sede del Psd’Az. Con il deputato sono presenti al vertice anche il collega Guido De Martini e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Abbiamo già avuto brutte esperienze in passato con alcuni alleati, correremo insieme solo se le liste saranno composte da persone perbene – aggiunge Zoffili – la Lega vorrà vedere e verificare ogni singola lista e farsi presentare personalmente ogni candidato consigliere comunale. E poi valuterà”.