“Ci son voluti un po’ di giorni per completare la Giunta regionale e come Lega siamo stati un po’ troppo tempo a Cagliari, ora possiamo ritornare sul territorio e tra la gente: da oggi parte una grande campagna, non quella elettorale, ma una campagna che durerà per tutta la legislatura di questo nuovo Esecutivo che cambierà finalmente la Sardegna”. Così Eugenio Zoffili, coordinatore del Carroccio per la Sardegna, presentando a Cagliari, in un gazebo davanti al mercato di San Benedetto, la squadra del Carroccio all’interno dell’Esecutivo, ora al completo dopo le nomine degli assessori ad Affari generali e Trasporti, Valeria Satta e Giorgio Todde.

Presenti alla manifestazione anche il deputato Guido De Martini, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, il presidente della commissione Autonomia Pierluigi Saiu e gli altri consiglieri, oltre ai candidati alle Europee del 26 maggio Sonia Pilli e Massimiliano Piu. “Da oggi si torna a regime, ma con un occhio alle europee con i nostri due candidati che contiamo di portare a Bruxelles”. Ai microfoni per la prima volta Valeria Satta, neo assessora a Personale e Affari generali: “Non vedo l’ora di sedermi e mettermi a lavorare”. Sulle polemiche legate al suo curriculum che tra le altre cose comprende un ruolo da addetta alle vendite, “ho già mandato tanti baci che rimando ai miei contestatori. Ho conosciuto diverse realtà lavorative”.

Un commento anche sul passato dem di alcune colleghe, in particolare la responsabile dell’Agricoltura Gabriella Murgia che ha un passato di militanza nel Pd: “C’è una gerarchia, mi attengo alle decisioni del presidente Solinas eletto dai sardi, non entro nel merito delle ideologie altrui, io per quanto mi riguarda sarò sempre coerente”. Satta ha avuto un passato in Forza Nuova, candidata alle politiche nel collegio di Cagliari: “Ero capolista – specifica – poi le vicissitudini mi hanno portato a non frequentare più attivamente, quando è nato il movimento Noi con Salvini ho preso la tessera”.