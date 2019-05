L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato che alcun iintegratori a base di curcuma sono stati associati a due casi di epatite acuta che si sono risolti favorevolmente. Si tratta degli integratori alimentari a base di curcuma della ditta NI.VA di Destro Franco & Massetto Loretta S.N.C con sede legale in via Padova 56, Vigonza (PD), prodotti dallo stabilimento FRAMA S.R.L. sito in via Panà 56/A, Noventa Padovana (PD). Curcumina Plus 95% lotto di produzione 18L823 scadenza 10/2021. Curcumina 95% lotto di produzione 18M861 scadenza 11/2021 sono stati associati a due casi di epatite acuta colestatica che si sono risolti favorevolmente.

In attesa delle verifiche da parte delle competenti autorità sanitarie territoriali si raccomanda di non consumare tali lotti. La ditta ha confermato di aver attivato il ritiro ed il richiamo dei prodotti nel proprio.