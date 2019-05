MARCATORI: pt 31′ Luis Alberto; st 8′ Correa, 46′ Pavoletti.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. A disposizione: Aresti, Birsa, Bradaric, Castro, Cerri, Despodov, Lykogiannis, Oliva, Pisacane, Rafael, Srna, Thereau. Allenatore: Maran.

LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Correa. A disposizione: Bastos, Cataldi, Durmisi, Furnaletto, Guerrieri, Immobile, Jordao, Leiva, Neto, Romulo, Wallace. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

NOTE: ammoniti Radu, Badelj, Proto, Barella.

Primo tempo:

Il fortino rossoblù ha ospitato la sfida contro la Lazio di Inzaghi, ormai fuori dai giochi per la Champions League, ma prossima alla finale di Coppa Italia. Tante le occasioni create dai laziali durante il primo tempo. La rete che ha deciso la prima parte del match porta la firma di Luis Alberto: al 31′ lo spagnolo si fa perdonare gli errori commessi nelle precedenti conclusioni e sblocca la partita con tiro che non lascia scampo al povero Cragno. Poco Cagliari in questa prima metà di gara, particolarmente sottotono.

Secondo tempo:

Subito gol della Lazio alla ripresa del match con Correa: contropiede lampo della Lazio con el Tucu che a tu per tu con Cragno imbuca in rete. A 20 minuti dall’inizio di questo secondo tempo gioco fermo, Proto a terra dolorante. Poco dopo occasione per i rossoblù: lancio di Klavan all’indirizzo di Deiola, che aggancia, ma Proto salva tutto. Al 2′ minuto di recupero però l’ariete del Cagliari sorprende la Lazio col marchio di fabbrica: il suo colpo di testa su assist di Castro sorprende Proto e finisce così, 1-2 per la Lazio, la 36ª giornata di Serie A.