Dopo il match alla Sardegna Arena contro la Lazio, il vice di Maran ha incontrato la stampa: “Più che sugli aspetti tattici mi soffermerei sulle qualità dell’avversario. Dovevamo mettere più forze in campo. Forze che sono venute a mancare nel primo tempo, ma è anche vero che davanti avevamo una signora Lazio”.

Continua Maraner: “Abbiamo fatto fatica, ci hanno incartato, non siamo riusciti a essere lucidi in determinate letture e questo ci ha portato a subire. Nel secondo tempo abbiamo dato dei segnali più importanti”.

Sulla condizione della squadra il vice di Maran è invece ottimista: “Io non credo che sia un picco di rilassatezza, si lavora per migliorare, la voglia e la rabbia ci sono. Ora lavoriamo bene per portare a casa punti nelle ultime due partite”.

Mentre sui singoli aggiunge: ” Pellegrini sta lavorando molto e ha di grandi margini di miglioramento, Barella dice tutto lui quando scende il campo, è un gran patrimonio per il Cagliari. Castro sono felice abbia ritrovato il campo, la partita, la squadra dopo un lungo infortunio. La stadio ha accolto con grande entusiasmo il suo rientro”.