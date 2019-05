Parla Simone Inzaghi dopo la vittoria della Lazio alla Sardegna Arena: ” I ragazzi sono stati bravi, è stata un’ottima partita, giocata bene. Potevamo chiudere il primo tempo ci qualche goal in più. Per quanto riguarda il goal di Pavoletti è più merito suo che demerito nostro. Per noi questa era una partita molto importante per la classifica”.

” Sapevamo che il Cagliari – continua il tecnico- giocasse così: è stato un ottimo Cagliari che ha trovato un’ottima Lazio. La nostra è stata una vittoria meritata, ma onore al Cagliari che è un’ottima squadra, guidata da un ottimo allenatore”.

” Le prestazioni della mia squadra- conclude Inzaghi- ultimamente sono migliori fuori casa che in casa? Credo sia solo frutto del caso”.