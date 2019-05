Presentato al Cus Cagliari il Milan Special Camp 2019

Presentato al Cus Cagliari il Milan City Camp che si terrà nella struttura di Sa Duchessa dal 7 al 12 luglio prossimi. “Un appuntamento imperdibile – ha detto la vice presidente del Cus Cagliari Manuela Caddeo nel corso della presentazione dell’evento -, che coinvolge 70 bambini dai 7 ai 14 anni e che quest’anno diventa ancora più speciale.

Il Milan Camp di Cagliari sarà ancora più inclusivo perché è stato selezionato dal Milan come uno dei tre Camp in tutta Italia per la partecipazione dei bambini disabili”.

Il Camp è stato presentato dal responsabile tecnico del settore giovanile del Milan, Daniele Paccagnan, che porterà a Cagliari 4 tecnici rossoneri, e da Alberto Spissu, responsabile cagliaritano che non lo staff dell’Associazione ‘Farecontatto’, seguiranno i bambini con disabilità intellettive.