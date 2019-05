Incidente in via Tempio dove il conducente di una peugeot 208, che transitava a forte velocità, ha perso il controllo dell’auto finendo contro 3 veicoli in sosta.

Dopo l’urto la peugeot danneggiata si è posizionata di traverso fermandosi al centro della strada.

Il suo conducente ha abbandonato il veicolo dandosi alla fuga a piedi.

Sul posto la Polizia Municipale oltre ad effettuare i rilievi, ha rintracciato il conducente, un 30enne cagliaritano che si è presentato negli uffici del Comando dove gli sono state contestate diverse violazioni al codice della strada.