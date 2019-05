Le Fiamme Gialle della 2^ Compagnia di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta di Villasor, operante nel campo delle riparazioni meccaniche.

L’azione dei Finanzieri, orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’I.V.A. e delle imposte dirette, è stata condotta attraverso le indagini finanziarie, con particolare riferimento alle movimentazioni in entrata e in uscita dei conti correnti, che hanno consentito la ricostruzione analitica e puntuale delle operazioni imponibili sottratte a tassazione.

All’esito delle attività ispettive, è stato appurato che il contribuente controllato ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per i periodi d’imposta compresi dal 2013 al 2017, configurandosi in tal modo come evasore totale ed occultando al Fisco ricavi per complessivi 123.228 euro nonché I.V.A. pari a 51.801 euro.