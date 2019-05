Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando, sono intervenuti alle 12:30 circa, per un incendio che per cause ancora da accertare, si è sviluppato all’interno di un appartamento al 4 piano di una palazzina nel comune di Sinnai.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco all’arrivo sul posto hanno provveduto ad entrare nell’abitazione con l’ausilio dell’autoscala e a soccorrere una persona che ha perso conoscenza all’interno dell’abitazione, affidata agli Operatori sanitari inviati con un ambulanza, dal servizio di Emergenza del 118.



Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte del personale VVF.