Che fuori tempo che fa, l’appuntamento con Fabio Fazio del lunedì sera, chiuderà domani con tre settimane di anticipo: lo ha annunciato lo stesso conduttore in apertura della puntata di Che tempo che fa. “Un avviso al nostro pubblico: domani sarà l’ultima puntata del lunedì sera, ci è stato comunicato che le ultime tre non andranno in onda”, ha detto Fazio, che ha ringraziato il pubblico e ricordato i risultati di ascolto di Che fuori tempo che fa: 13% di share e un milione e mezzo di spettatori di media.

Per lunedì 20 maggio in seconda serata è prevista una puntata di Porta a porta e presumibilmente lunedì 27 maggio lo spazio sarà dedicato all’analisi del voto delle Europee del 26 maggio. Da tempo Fazio è nel mirino della Lega e di Matteo Salvini: il vicepremier e ministro dell’Interno ha ribadito più volte la sua decisione di non accettare l’invito del conduttore a Che tempo che fa: Ci andrò quando si sarà tagliato lo stipendio”, ha spiegato. “Mi dispiace – ha replicato in diretta una settimana fa – perché al di là della sua opinione su di me, che non mi permetto in questa sede di discutere, sarebbe stato invece interessante consentire al pubblico di Che tempo che fa di poter ascoltare le sue opinioni circa i temi dell’Europa, i recenti fatti tragici di Napoli, e naturalmente tutta l’attualità politica. Naturalmente la sua posizione è legittima, confido che ci sia un’occasione nella prossima stagione”.