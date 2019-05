I militari della Guardia Costiera di Oristano hanno soccorso una imbarcazione da diporto con il motore in avaria.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16,30 è arrivata una richiesta di soccorso al numero blu 1530 stato da parte del comandante di una barca di circa 4 metri con due persone a bordo, con motore in avaria nelle acque in prossimità delle rovine di Tharros (Or).

La barca era alla deriva, in balia della corrente e del vento che la spingeva sempre più a largo. E’ stata quindi inviata dalla Sala Operativa la motovedetta Cp 307, che ha individuato e raggiunto l’unità con le due persone a bordo e in pericolo.

La prontezza dell’intervento della Guardia Costiera ha consentito il rientro in sicurezza nel Porticciolo Turistico di Torre Grande delle due persone a bordo.