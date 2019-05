Il più grande Festival del gioco e del fumetto della Sardegna torna il 18 e 19 maggio al Centro Congressi dell’ Hotel Setar (Quartu Sant’Elena, CA). Aperto al pubblico dalle 10:00 alle 20:00, Giocomix promette ben 20 ore di “sano divertimento fuori dagli schemi”.

Tante le novità. Una nuova disposizione degli spazi ha fatto sì che tutte le attività e le aree espositive si trovino vicine le une alle altre e sia più facile e veloce spostarsi da una zona all’altra del Festival. È aumentato il numero di espositori della mostra mercato, e per la prima volta al Giocomix ci saranno alcuni importanti editori di fumetto italiani. Ma anche una nuova scuola di fumetto e una grandissima piattaforma di streaming on demand di anime e drama giapponesi. Le

aree ludiche sono più numerose e tutte le attività di gioco proposte durante il Festival, compresi i tornei, sono gratuite.

Due giorni, ben 20 ore di divertimento tutti gusti più uno, a cominciare dal grande Raduno cheabbiamo preparato per i numerosissimi fan di Harry Potter con smistamento, adunata dei maghi, Trofeo delle Case, sfide di magia e tanti giochi per divertirsi e far guadagnare punti alla propria Casa di appartenenza. Si rinnova un appuntamento fisso del Giocomix, quello con le gare cosplay del sabato e della domenica, che danno ai cosplayer la possibilità di aggiudicarsi tra gli altri il Premio Giocomix e arrivare dritti sul prestigioso palco del Romics, trampolino di lancio per il mitico World Cosplay Summit in Giappone! Mentre una novità delle ultime edizioni del Festival è l’appuntamento sul palco con i grintosi ballerini del contest kpop cover dance , un fenomeno musicale che arriva dalla Corea del Sud e sta spopolando ovunque in Italia.

Dall’intrattenimento al gioco. Nel nuovo Padiglione Brick World, oltre ai classici mattoncini Lego , arrivano l’area Brio pensata per i più piccoli, e l’ area Playmobil . Tanti tavoli per i giochi di ruolo (con i master dell’Associazione D7), i giochi da tavolo (con lo staff della Tana dei Goblin Cagliari), i giochi di miniature e mini workshop di pittura (con L’Officina del Mek). Ci si potrà immergere nelle atmosfere del larp ( gioco di ruolo dal vivo ) con lo staff della MAD2Factory. Impugnare una spada laser, indossare un visore olografico e provare il nuovo sistema Jedi Challenges di Lenovo.

Provare la realtà virtuale con le postazioni Sony Playstation VR . Fare un tuffo nel passato nell’ area retrogaming allestita da Games Room Solutions. Giocare liberamente o iscriversi ai tornei della Picchiaduro Arena . Partecipare al torneo di Hearthstone, Fortnite, FIFA19, Mortal Kombat . Giocare per ore, gratuitamente, nell’ area Nintendo gestita da Pokémon Millennium.

Ma anche imparare qualcosa con Game Maker Academy , una scuola di arti digitali che insegna come creare videogiochi e che al Giocomix organizzerà un breve workshop di Blender , il celebre software open source per la modellazione 3D (sabato ore 12:00), e un altro breve workshop di Unity 3D , il celebre videogame engine per la creazione di videogame multipiattaforma (domenica ore 11:00).

Tante novità anche nell’area fumettistica, a cominciare dal primo sbarco al Giocomix di Crunchyroll , il principale servizio a livello mondiale per lo streaming legale degli anime! Ci sarà anche Fumé , la nuova scuola di fumetto gestita da un collettivo di professionisti che vive in Sardegna e lavora in tutto il mondo, e che promette di fare “cose dell’altro mondo”: al Giocomix terrà un workshop di MediBang Paint , software multipiattaforma per la realizzazione di illustrazioni e fumetti, con i fumettisti Bruno Olivieri e Guido Masala (sabato ore 11:00); ma anche un workshop sulla reinterpretazione di una tavola tratta dal fumetto Carillon (Scritto da Daniele Mocci, edito da Clair De Lune/Francia), con i fumettisti Daniele Mocci e Massimo Dall’Oglio (domenica ore 13:00). Sarà con noi anche l’ Accademia d’Arte di Cagliari , che promuove tanti corsi di pittura, scrittura, fumetto e illustrazione, e al Giocomix terrà un breve corso di anatomia artistica per fumetto e illustrazione con il fumettista Stefano Obino .

Tanti artisti del fumetto e dell’illustrazione ci faranno l’onore della loro presenza: saranno con noi Stefano Bonfanti (The Porking Dead di Dentiblù) e Veronica Ciancarini (Bleeding Mariachi di Edizioni BD), che arrivano insieme alle loro case editrici J-pop Manga, Edizioni BD e Edizioni Dentiblù .

Igort , una delle voci più autorevoli del fumetto italiano e non solo; fumettista, illustratore e saggista (sono suoi i Quaderni Ucraini, Russi, Giapponesi e Yuri, Asa Nisi Masa) nonché direttore editoriale di Oblomov Edizioni , anch’essa presente al Giocomix. Elia Bonetti , grande fumettista e illustratore che lavora con Marvel, Soleil, Cosmo e Bonelli. Fabiano Ambu , architetto d’interni, scenografo, fumettista, che ha lavorato con Star Comics Edizioni, Becco Giallo Edizioni, Sergio Bonelli Editore, ha fondato l’etichetta indipendente di fumetto It Comics e attualmente lavora nel suo studio milanese It Space, uno spazio di produzione e formazione professionale rivolto al fumetto, all’illustrazione e a varie declinazioni della comunicazione per immagini.

Massimo Dall’Oglio , al momento impegnato nella serie regolare di Nathan Never di Bonelli, e vincitore nel 2018 del Grand Prix runner up al Silent Manga Audition EX3 della casa editrice giapponese Coamix, con la storia “Like that italian wine”. Jean Claudio Vinc i, che recentemente ha lavorato con Disney Pixar per la miniserie The Incredibles 2. Bruno Olivier i, sceneggiatore, disegnatore, colorista che ha lavorato tra le tante altre con Walt Disney Italia, Tunué, Panini Comics, si occupa anche di illustrazioni di libri per ragazzi e nel 2016 ha creato l’improbabile eroe in calzamaglia Il “Kavaliere Oskuro” (rigorosamente con la kappa). Guido Masala , illustratore di fumetti le cui matite hanno di recente disegnato, ancora una volta, le avventure dell’agente Nathan Never per Bonelli Editore (la prima volta fu nel 1994). Daniele Mocci , sceneggiatore di fumetti e scrittore di narrativa (per l’editore francese Clair de Lune ha scritto Carillon) e tra i docenti della scuola Fumé.

E ancora Dany e Dany, creatrici di fumetti e illustrazioni come quelle per la trilogia di romanzi fantasy “Iskìda della Terra di Nurak”, scritta da Andrea Atzori e pubblicata da Condaghes, di cui hanno curato anche il costume design per il teaser cinematografico diretto dal Premio Oscar Anthony LaMolinara. Mentre la mostra di questa edizione è dedicata a Dragon Ball , con tanti pezzi originali, layout, shikishi e prestigiosi cel.

Ma anche sul palco avremo ospiti spettacolari! A questa 13°edizione sono di nuovo con noi Giorgia Vecchini, in arte Giorgia Cosplay , cantante, performer e famosissima cosplayer, vincitrice del World Cosplay Summit di Nagoya nel 2005, nella categoria singoli e anche come squadra (la prima volta che l’Italia vinceva questo prestigioso premio), e Andrea Lorenzon, creatore del celebre canale youtube Cartoni Morti , che ad oggi ha raggiunto centinaia di migliaia di follower, riscuotendo un successo che potremmo definire “strabiliante”. Giudici d’eccezione delle gare cosplay l’artista bulgara Mushi Mice , specializzata in “big props”, e i due vincitori al Romics di ottobre 2018, Diaboliko Cosplay e Nero Cosplay, che grazie a quella vittoria sono i rappresentanti italiani al World Cosplay Summit 2019 in Giappone.

Mentre per la prima volta ospitiamo sul palco le sigle dei cartoni animati con tre grandi artisti: Stefano Bersola, giovane cantautore il cui nome ti farà subito pensare alla sigla di City Hunter (che lui stesso ha scritto con Massimo Parretti) e a tante altre sigle Yamato Video; Guiomar Serina , una delle voci più amate delle sigle tv dei cartoni animati anni ‘80, tra le quali l’indimenticabile Ransie la strega; e niente poco di meno che Pietro Ubaldi , un grandissimo artista che nella sua lunghissima carriera di doppiatore, conduttore televisivo e cantante, ha prestato la voce a miti come Doraemon e Capitan Barbossa de I Pirati dei Caraibi.