Il gruppo alternative-rock dei “Grungin’ Pigs” organizza per il secondo anno di fila un concerto-tributo per ricordare, a due anni dalla sua scomparsa, l’indimenticabile voce di Soundgarden, Audioslave, e Temple of the Dog Chris Cornell.

L’evento si svolgerà venerdì 17 maggio 2019 presso il Fabrik Club, a Cagliari, con inizio alle ore 22.00. Sarà un’occasione per commemorare l’artista attraverso la sua musica.

Sul palco numerose band e musicisti, che si alterneranno proponendo in versione elettrica o acustica una ampia scelta di pezzi dalla discografia di Chris Cornell e delle band di cui ha fatto parte.

Parteciperanno tra gli altri Grungin’ Pigs, Alberto Sanna, Davide Carta, Marco Cotza, GoundSarden, Sea-sons, Back to Noise, Nilo, Andrea Scorciapino, Miky Indio, e numerosi altri ospiti.