Le condizioni meteo hanno subito un peggioramento nel corso del weekend. Come preannunciato i giorni scorsi eravamo in attesa di un vortice di bassa pressione che si sarebbe posizionato nel cuore del Mediterraneo, producendo instabilità anche sulla nostra regione. Instabilità che puntualmente si è verificata anche in ragione del fatto che da est è giunta irruente aria decisamente più fresca con venti di Grecale.

Gli inevitabili contrasti termici hanno generato temporali localmente forti, specie sui settori orientali e nelle interne esposte a levante.

Ovviamente le temperature sono calate di parecchi gradi ed è stata proprio questa discesa a innescare contrasti termici imponenti. Non scordiamoci che sino a sabato il clima era nettamente più mite, con punte massime che localmente superavano 25°C.

Ma cosa attenderci nei prossimi giorni? Le previsioni parlando chiaro, ovvero il vortice ciclonico resterà piantato sul Mediterraneo e riceverà ulteriori apporti d’aria fresca. Il prossimo dovrebbe arrivare mercoledì e potrebbe puntare con decisione la nostra regione, provocando un peggioramento. Quindi per martedì prevediamo variabilità con bassa probabilità di precipitazioni, mercoledì potrebbe starci un vigoroso peggioramento dal nord verso il sud della Sardegna.

Un peggioramento che potrebbe dar luogo a piogge consistenti, anche a carattere di rovescio o temporale e grandinate. Ovviamente per i dettagli occorrerà attendere almeno la giornata di domani ed è per questo che vi rimandiamo all’approfondimento di mercoledì mattina, quando sapremo essere sicuramente più precisi.

In collaborazione con Meteo Sardegna