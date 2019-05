Operazione congiunta della Squadra volanti e della Narcotici della Mobile della Questura di Cagliari che ha permesso di recuperare 75kg di hashish e arrestare due persone.

Intorno alle 17 di venerdì scorso, la Questura ha disposto un servizio di prevenzione ad ampio raggio che ha permesso di fermare, al porto in città e nell’hinterland, 20 auto e di controllare 35 pregiudicati. Nel corso di questa operazione i poliziotti delle Volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno fermato un vecchio furgone sospetto sulla Statale 554 che viaggiava tra Monserrato e Quartu Sant’Elena. Al primo controllo sembrava che i due occupanti, identificati per Costantino Dessì, 47enne pregiudicato di Quartu, e Carmine Aquila, 60enne di Ottaviano (Na), avessero un carico di materassi e cuscini senza alcun documento di trasporto, ma hanno manifestato resistenza al controllo del carico.

Questa resistenza ha insospettito i poliziotti delle Volanti che hanno richiesto l’intervento dei colleghi della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, coordinati dai dirigenti Davide Carboni e Michele Mecca, che hanno trovato all’interno dei cuscini (risultato piuttosto pesanti) 750 panetti di hashish ognuno da un etto, probabilmente destinati al mercato di Quartu Sant’Elena. Il valore della droga sequestrata, all’ingrosso, si aggira intorno al 250 mila euro, e di oltre 600mila al dettaglio. I due sono stati quindi arrestati e su disposizione del pm Andrea Vacca portati nel carcere di Uta (Ca). Si pensa che la droga sia arrivata in Sardegna e fosse stoccata in qualche punto in attesa di essere destinata al mercato. Sono in corso infatti le indagini per scoprire a chi fosse destinata la droga e per conto di chi e dove sia stata caricato l’ingente quantitativo di hashish, visto che il furgone non è sbarcato da alcun traghetto arrivato nell’isola.