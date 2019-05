“È un momento che aspettavamo da decenni. Al posto del degrado e dello spaccio ora le torri vengono demolite. Ci sono tante Zingonia in tutta Italia. Dalle parole siamo passati ai fatti qui e lo faremo anche altrove”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi a Zingonia dove da alcune settimane è in corso la demolizione di due palazzi da decenni nel degrado. Salvini è salito su una ruspa dell’impresa Vitali e ha dato una ‘bennata’ a uno dei palazzi in demolizione.