I Carabinieri di Cagliari-San Bartolomeo, durante un servizio di pattuglia, hanno sorpreso due pregiudicati cagliaritani di 37 e 38 anni, di cui uno già agli agli arresti domiciliari, intenti a spacciare in via Schiavazzi, nota via del quartiere di Sant’Elia.

Uno dei due è stato raggiunto durante la fuga ed arrestato, l’altro denunciato a piede libero per essere evaso dagli arresti domiciliari. Alla vista dei Carabinieri i due pregiudicati sono immediatamente scappati ed uno dei due ha abbandonato una borsa, recuperata dai militari, con all’interno circa 5 grammi di eroina suddivisa in dosi, poche dosi di cocaina, oltre 50 grammi di marijuana suddivisa in dosi, dieci bocchette di metadone e un centinaio di euro in banconote, probabile provento dello spaccio.

L’arrestato, dopo la perquisizione domiciliare, è stato portato negli uffici del Comando provinciale e portato poi ai domiciliari in attesa del rito direttissimo odierno fissato per stamani.