Si è svolta questa mattina a Cagliari, nella sede dell’Assessorato Regionale al Turismo, la conferenza stampa ufficiale di presentazione della tappa italiana del circuito mondiale World Cup di Triathlon – ITU Triathlon World Cup – su distanza sprint (750m nuoto, 20km bici, 5km corsa) che quest’anno avrà come campo di gara la suggestiva cornice dell’area marina del Poetto di Cagliari nella giornata di sabato 18 maggio.

Le start list registrano nomi importanti per degli atleti di prima grandezza che hanno scelto ancora Cagliari come destinazione della ITU WORLD CUP, riconoscendone per il quarto anno consecutivo il grande valore aggiunto come campo di gara. Il territorio isolano vedrà avvicendarsi il gotha del Triathlon mondiale, consolidando così la sua vocazione di destinazione sportiva per le gare di Triathlon, in un percorso del tutto nuovo che si presenta come un vero e proprio circuito, contornato da uno scenario di particolare pregio ambientale e paesaggistico.