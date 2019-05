La settimana potrebbe essere molto difficile per i segni di terra, a causa di stressanti impegni di lavoro che dovranno essere portati a termine. Anche l’amore attraverserà momenti di disagio e potranno esserci litigi e incomprensioni, per fortuna sanabili. Durante la settimana potranno esserci infatti delle discussioni, ma nulla che potrà portare ad eventuali rotture. Non mancheranno attriti amorosi nei segni d’acqua, potranno sorgere problemi tra le coppie per svariati motivi. Un comportamento distaccato potrà essere interpretato come voglia di non chiarire, perciò sarà meglio placare il nervosismo e ridimensionare le proprie emozioni. Il malumore si rifletterà nella sfera professionale e potrebbe causare disarmonia nel rapporto con i colleghi. L’oroscopo regalerà emozioni nella sfera sentimentale ai segni di fuoco, per molti ci saranno belle sorprese e alcuni del segno potranno perfino decidere di accasarsi. Novità in arrivo anche per chi è da molto tempo single, che avrà tante occasioni per trovare l’anima gemella. Sul lavoro non ci saranno grandi entusiasmi, anche se in realtà tutto procederà senza problemi, però sarà difficile raggiungere certi traguardi. Creativi e tenaci, i segni d’aria trascorreranno una settimana soddisfacente sia per quanto riguarda l’amore che il lavoro. Potranno esserci incontri con persone del passato, che susciteranno emozioni, ma ci sarà da riflettere per chi vorrà riprendere una storia interrotta. Tra tanti pensieri si apre una settimana fortunata per la sfera professionale, che potrà regalare anche guadagni e successi inaspettati. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: l’amore questa settimana non avrà sbocchi positivi, ma da venerdì potreste ritrovare l’intesa col partner che durante i primi giorni sembra essersi perduta. Da venerdì recupererete il vostro affiatamento di coppia e ritroverete la fiducia nel futuro. Incontri molto eccitanti per i single, meglio tenere però a bada l’eros per evitare guai.

Lavoro: la settimana potrebbe essere molto faticosa sul posto di lavoro, quindi dovete cercare di essere pazienti. Avrete senza dubbio molte cose da portare a termine e questo vi stresserà parecchio. Nel fine settimana la situazione migliorerà, soprattutto perché vi sarete liberati di determinate incombenze e quindi potrete concedervi qualche momento di relax.

Toro

Amore: il rapporto con il partner nel corso della settimana potrebbe subire una battuta d’arresto e causare qualche discussione. Ci sarà un lieve miglioramento a metà della settimana, attorno a giovedì, quando il rapporto con il partner potrebbe risalire di tono. Nuove amicizie in arrivo per i single, potrete frequentare persone molto interessanti.

Lavoro: questa settimana i pianeti vi daranno la carica necessaria per affrontare anche il lavoro più pesante e difficile da portare avanti. Sarete pieni di energia e vi darete da fare per ottenere il meglio da trattative e collaborazioni. Le soddisfazioni compenseranno il periodo no nella sfera sentimentale.

Gemelli

Amore: la vostra relazione di coppia procede con tranquillità e l’oroscopo non preannuncia intoppi o imprevisti. Tuttavia, provate a dedicarvi di più alla vostra dolce metà se vi siete resi conti di averla trascurata. Organizzate un weekend romantico e stimolante per stuzzicare l’intesa. Buone prospettive per i cuori solitari che potranno conoscere persone intriganti e rispondenti alle loro preferenze.

Lavoro: il lavoro stabile vi garantisce un guadagno sufficiente e vi permette di far fronte a tutte le esigenze. In questa settimana ci saranno molte occasioni per stare insieme agli amici e confrontarsi su questioni importanti. Avrete anche molte occasioni per concedervi una pausa e uscire con quelli più cari per divertirvi.

Cancro

Amore: durante la settimana potrebbero esserci problemi di coppia per i nativi del segno. Infatti, sarete più distaccati del solito con la vostra anima gemella e questo potrebbe portare litigi e incomprensioni. Sarà dunque meglio ridimensionare le proprie emozioni ed evitare di apparire nervosi. Anche i single si mostreranno più freddi del solito.

Lavoro: l’umore sarà negativo a causa di problemi nella sfera privata e potrebbe avere degli effetti disastrosi su quella professionale. Le stelle consigliano di rimanere lucidi e di non lasciarsi trasportare dal nervosismo per non compromettere il rapporto con i colleghi.

Leone

Amore: settimana dedicata interamente ai sentimenti per i nati nel segno del Leone. L’oroscopo preannuncia tantissima passionalità e le cose in amore andranno per il verso giusto, sia per le coppie nate da poco che per quelle datate. I single potranno trascorrere bellissime serate con le persone desiderate, nella speranza anche loro di trovare l’amore.

Lavoro: se sul fronte sentimentale tutto procede a meraviglie lo stesso non si può dire di quello lavorativo. La settimana infatti sarà poco entusiasmante, tuttavia il lavoro procederà senza troppi problemi, anche se difficilmente potrete raggiungere certi obiettivi. Ma non importa, andrà meglio nel prossimo futuro.

Vergine

Amore: gli impegni lavorativi toglieranno tempo da dedicare alla persona amata e potreste trovarvi in conflitto con il partner per problemi riguardanti la gestione della casa e dei figli. Nulla però vi spaventa e nel fine settimana farete di tutto per ritrovare l’armonia nella coppia e negli affetti più cari. Per i single le giornate migliori per gli incontri saranno martedì e mercoledì.

Lavoro: avrete parecchio lavoro da smaltire questa settimana e dovrete darvi da fare per terminare al più presto i vostri progetti lavorativi. Instancabili come siete sempre, alla fine sarete soddisfatti dei risultati raggiunti, soprattutto sul lato economico che riserverà anche guadagni inaspettati e superiori al previsto.

Bilancia

Amore: l’amore non decolla e se avete avuto una crisi continuerete a nutrire dubbi nei confronti del partner. Le giornate migliori saranno quelle centrali alla settimana, ma per il resto lo stress sarà protagonista e non vi lascerà tregua. Per i single è invece un periodo fortunato, molte le occasioni per conoscere nuova gente e tanti gli inviti che vi porteranno in giro.

Lavoro: i problemi lavorativi questa settimana si accavalleranno e sarete stressati oltre ogni ragionevole dubbio. Ci saranno molti progetti rimasti arretrati da terminare, e farete del vostro meglio per concluderli tutti. Comunque sia, superiori e capi saranno comprensivi.

Scorpione

Amore: nel corso di questa settimana non avrete molta voglia di discutere con la gente a causa di alcuni malumori in famiglia. Cercate di riprendervi e risolvere la situazione. L’intesa con la persona amata non sarà al massimo, ma nel fine settimana ci saranno momenti di complicità che risaneranno le coppie. Andrà meglio per i single che saranno calmi e distesi, intenti a divertirsi.

Lavoro: la stanchezza rischia di prendere il sopravvento e non farvi concludere quanto prefissato nel corso della settimana. Siete infastiditi dall’atteggiamento di un collega, sarà preferibile evitarlo o magari affrontare la situazione e chiarire prima di creare discordie.

Sagittario

Amore: in amore questa settimana ci saranno belle sorprese e alcuni del segno potranno decidere di impegnarsi e convolare a nozze. Chi ha una storia da lontano dovrà capire se vale la pena proseguire. I single avranno tante opportunità per fare nuove conoscenze e potranno vivere avventure e flirt.

Lavoro: alcune incombenze lavorative non vi lasceranno tregua, soprattutto a inizio settimana. Andrà meglio da venerdì, quando il partner sarà più disponibile nei vostri confronti e avrete anche una gran voglia di divertirvi. Affascinanti e seducenti, anche i single non perderanno occasione di trascorrere belle serate in compagnia degli amici.

Capricorno

Amore: l’inizio della settimana non sarà un granché a causa di qualche problema in famiglia. La situazione migliorerà decisamente attorno il fine settimana, quando la passione salirà alle stelle e i rapporti ne risentiranno in positivo.

Lavoro: siete carichi di energie e potreste anche rivoltare il mondo. Niente e nessuno vi fermerà e nonostante avvertirete un po’ di stanchezza continuerete imperterriti sulla vostra strada. Nel weekend potrete concedervi una pausa di riposo che vi gratificherà.

Acquario

Amore: sarete particolarmente attivi durante la settimana, in amore passerete delle indimenticabili serate in compagnia del vostro partner. Una ritrovata complicità renderà più forte il legame. Verso la fine della settimana i single potranno rivedere una vecchia conoscenza, ma non vi farà affatto piacere discorrere insieme.

Lavoro: il lavoro si presenta alquanto stabile, i guadagni sono in rialzo e potrebbe nascere l’idea di fare un investimento importante. Attenti però a non fare il passo più lungo della gamba, i tempi non sono adatti per correre rischi eccessivi, quindi usate prudenza.

Pesci

Amore: la settimana sarà propizia per l’amore e piena di ottimismo per chi ha intrapreso una nuova relazione. Qualcuno potrà farsi dominare dalla pigrizia nel manifestare i propri sentimenti, ma tutto sommato regnerà la pace. Settimana luminosa per i single, in arrìvo incontri interessanti e tanta fortuna.

Lavoro: le giornate scorreranno tranquille anche sul lavoro, ma anche qui la fortuna vi arride, parlerete poco e concluderete molto. Ottime occasioni per iniziare nuovi progetti e affrontare il futuro con maggiore serenità.