Nuovo incontro operativo in Comune a Quartu in vista dei lavori del ponte del Lungosaline di viale Colombo, chiuso a causa di un cedimento. Nel corso della riunione, al quale hanno partecipato il Sindaco Stefano Delunas, il ViceSindaco Elisabetta Cossu, il Presidente del Parco Paolo Passino e il Segretario Generale Paola Lai, si è valutato l’opportunità di coinvolgere l’Università di Cagliari, in virtù della riconosciuta esperienza e professionalità che la caratterizza.

Inoltre è stato valutato il Decreto Sblocca Cantieri, che permette di affidare l’incarico anche attraverso una procedura negoziata. Nel frattempo l’Ente Parco accelererà il progetto esecutivo dei lavori idraulici, affinché, attraverso una delibera, venga consegnato al Comune e quindi affidato all’impresa aggiudicataria.

Il ponticello sul Canale Perdalonga è stato chiuso martedì scorso a causa dell’insorgere del grave stato di degrado sulle superfici in calcestruzzo, già causa di una prima ordinanza sindacale dello scorso febbraio per l’interdizione alla circolazione dei mezzi pesanti.