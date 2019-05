Renato Soru è presidente e amministratore delegato ad interim di Tiscali in attesa dell’assemblea dei soci, che non è stata ancora convocata. E’ quanto emerge al termine del Cda della società di tlc che ha attribuito le deleghe al proprio fondatore dopo l’accordo per l’ingresso di Amsicora del capitale al posto del socio russo Otkritie.

Alex Kossuta lascia l’incarico di a.d e rimane per ora nel board come consigliere. Secondo quanto si apprende dovrebbe invece lasciare il consiglio di Tiscali l’attuale presidente Alexander Okun. Per convocare l’assemblea tornerà a riunirsi il board presumibilmente quando verrà finalizzato l’accordo annunciato venerdì scorso fra la società guidata da Claudio Costamagna e i russi, attraverso il quale Amsicora diventerà primo azionista col 22% di Tiscali.

E’ prevista poi la firma di patto parasociale con Soru, azionista al 7,94 per cento. Intanto titolo in Borsa, dopo una partenza sprint con un rialzo superiore al 10%, ha perso terreno e ha concluso in calo dell’1,42% a 0,0139 euro. Si tratta di un valore comunque superiore a 0,0085 euro pagati da Amsicora all’azionista russo Ict Holding.