“Quando i giornalisti le porranno la classica domanda su cosa ha fatto nei primi cento giorni di governo lei dovrà rispondere che si è occupato di formare la Giunta”.

E’ uno dei passaggi dell’intervento del portavoce dell’opposizione di centrosinistra in Consiglio regionale, Massimo Zedda, nel proseguo della discussione generale sulle dichiarazioni programmatiche rese dal governatore Christian Solinas lo scorso mercoledì.

L’ex sindaco di Cagliari ha prima di tutto fatto gli auguri di buon lavoro alla squadra appena nominata, in particolare all’assessora agli Affari generali Valeria Satta perchè “è in dolce attesa”.

“Noi siamo tra coloro che hanno speso una parte del proprio impegno politico affinché le donne in gravidanza potessero svolgere ruoli lavorativi – ha spiegato Zedda – avendo orecchiato cose alquanto sgradite spero che lo stile che deve accomunare tutti noi non cada e non vada in direzioni inopportune”. Il portavoce dell’opposizione si riferisce a indiscrezioni sulla possibile sostituzione di Satta, che in ragione della gravidanza e del prossimo parto dovrebbe stare a riposo per un certo periodo. L’esponente dei Progressisti ha poi ricordato che “ancora, a dispetto di quanto previsto dalla legge, non è stato nominato un vicepresidente della Regione, mi auguro – è il suo auspicio – che alla fine di questa seduta che si protrarrà la settimana prossima, sia riempita anche questa casella”. Zedda ha quindi sottolineato che, a dispetto degli impegni firmati sulla parità di genere alla convention dell’associazione Coordinamento 3, “la composizione della Giunta con 4 donne su 12 non rispetta quel protocollo”.

Quanto alle dichiarazioni programmatiche, il portavoce dell’opposizione le avrebbe “preferite in sintonia con le occasioni che la Sardegna non può perdere”.