Si svolgerà domani 17 maggio presso il Tribunale di Cagliari, su iniziativa dell’A.s.d. Cagliari Scacchi e con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, la prima edizione del torneo forense di scacchi di Cagliari.

Torneo aperto ad avvocati, magistrati, cancellieri e operatori del diritto in generale. I giocatori si sfideranno in sei emozionanti turni di gioco al termine dei quali il più forte sarà incoronato campione. Previsto anche il prestigioso premio speciale per la migliore giocatrice.

“È un evento molto importante per il Tribunale di Cagliari”, ha dichiarato l’Avv. Gabriele Costa, organizzatore del torneo, “da tempo si avvertiva l’esigenza di un torneo di scacchi all’interno del Palazzo di giustizia. L’idea è unire gli appassionati in una festa dell’amicizia e dello sport”.