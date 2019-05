Incidente stradale questa mattina nel quartiere Fonsarda.

Un autocarro Citroen Berlingò condotto da un 43enne di Cagliari, nel percorrere via XXIII febbraio mentre svoltava a sinistra per andare in piazza Baezza, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con una moto Majestic, guidata da un 63enne cagliaritano, che al controllo della Municipale, è risultato sprovvisto di assicurazione e revisione.

Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, al PS dell’ospedale Marino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge.