“Nessuna colletta o quota in vista dell’assemblea dei pastori a Tramatza (Oristano) sabato 18 maggio”. Lo fanno sapere gli organizzatori dell’incontro sostenendo che “si tratta di falsità dette da chi vuole dividerci”.

“Ci sono molte persone che stanno incoraggiando la gente a non partecipare, mandando anche messaggi per convincerli – spiegano i pastori – fatti che vengono compiuti da chi non vuole che le cose non cambino”. Da qui il rinnovo alla partecipazione all’assemblea prevista per le 10.30.

“Saranno presenti anche gli avvocati che si sono offerti di difendere i denunciati a titolo gratuito e sopratutto sarebbe importante che ci fossero anche i denunciati – osservano – non e giusto che poche persone paghino per tutti”.