La vendita del gruppo Auchan Retail Italia alla Conad coinvolge quasi 750 lavoratori degli ipermercati di Sassari, Olbia e Cagliari Santa Gilla e Marconi. Tutti gli addetti dovrebbero passare sotto le dipendenze della nuova proprietà. Da parte di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs Sardegna scontata la richiesta di salvaguardare i livelli occupazionali e salariali.

“Con i suoi 77 punti vendita e 2.200 occupati la Conad in Sardegna rappresenta una realtà leader del settore – hanno detto Nella Milazzo (Filcams), Giuseppe Atzori (Fisascat), Cristiano Ardau (UilTucs) – nelle diverse acquisizioni avvenute in passato la società cooperativa ha mantenuto tutti i posti di lavoro come nelle gestioni di periodi di crisi senza traumi e con la stipula di accordi sindacali”. I rappresentanti dei lavoratori stanno già organizzando assemblee informative nei diversi punti vendita di Sassari, Olbia e Cagliari.

“Seguiremo passo dopo passo gli sviluppi dell’operazione commerciale e il piano industriale che verrà presentato da Conad e se avrà riflessi sui lavoratori – hanno commentato i segretari regionali di categoria -. Il territorio ha bisogno di occupazione e di valorizzare anche nella nuova realtà Conad le professionalità maturate dai dipendenti Auchan. Cambiamenti di questo tipo implicano sempre un certo grado di incertezza e preoccupazione. Come sindacati siamo pronti ad esercitare il nostro ruolo per agevolare questa importante operazione di acquisizione affinché i dipendenti non paghino scotti o costo e rimangano protagonisti nelle loro aziende”.