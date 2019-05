Un motociclista sassarese di 47 anni, Massimo Capeccia, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata a causa delle ferite riportate in seguito a un incidente stradale lungo la Buddi Buddi.

Secondo le prime verifiche della Polizia locale, intervenuta sul posto, l’uomo a bordo del suo scooter stava percorrendo il tratto a senso unico della Buddi Buddi, subito dopo il bar Graziella, in direzione Sassari. Il 47enne ha superato un’auto che lo precedeva e concludendo la fase di sorpasso si è scontrato con la vettura, per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Le sue condizioni inizialmente non sembravano gravi, ma una volta arrivato al Pronto soccorso con un’ambulanza del 118 il 47enne ha accusato sintomi preoccupanti e i medici gli hanno riscontrato la perforazione di un polmone, lesioni craniche e in varie parti del corpo. La vita dell’uomo non sarebbe in pericolo ma i medici lo tengono sotto osservazione con prognosi riservata.