Notiziario di Genoa-Cagliari. GENOA: DA QUESTA SERA SQUADRA IN RITIRO, BIRASCHI RECUPERA. Allenamento pomeridiano per il Genoa atteso sabato pomeriggio al Ferraris dal delicato anticipo contro il Cagliari. Prandelli dovrà fare a meno dello squalificato Romero e degli infortunati Hiljemark, Sturaro e Favilli oltre che di Lazovic e Mazzitelli. Biraschi è tornato in gruppo mentre Zukanovic ha svolto parte della seduta coi compagni e parte differenziata. Verrà valutato domani. Al termine il gruppo ha raggiunto l’hotel cittadino sede dei ritiri precampionato con un giorno d’anticipo. La decisione di abbassare i prezzi per la gara che può valere la salvezza sta portando frutti: già duemila tagliandi venduti a due giorni dalla gara.

CAGLIARI: CEPPITELLI ANCORA AI BOX, DESPODOV DISPONIBILE. I rossoblù di Maran si sono allenati oggi alla Sardegna Arena in vista dell’anticipo di sabato alle 18 contro il Genoa. Dopo il riscaldamento tecnico, il gruppo è stato impegnato in esercitazioni su sviluppi offensivi di squadra. A seguire, spazio alla parte tecnica, con cross e conclusioni in porta. Si è allenato regolarmente con la squadra Despodov (colpito ieri da un virus gastrointestinale), mentre ha svolto un lavoro personalizzato Ceppitelli, quasi certamente out per sabato. Al Ferraris ci sarà Ionita, al quale la Corte sportiva d’appello nazionale ha tolto una delle due giornate di squalifica.