Si sono svolte stamani nella sede di Assemini dell’Istituto ‘M. Giua’ di Cagliari le prove della VI edizione delle Cad Paralympics, le olimpiadi di disegno tecnico assistito al computer (Cad) per alunni diversamente abili, che vedono concorrere 28 ragazzi provenienti da scuole superiori di sei regioni d’Italia: Piemonte, Emilia Romagna, Lazio Sardegna, Sicilia e Toscana.

Soddisfatti i docenti e gli organizzatori: “I ragazzi sono contentissimi hanno lavorato benissimo e hanno prodotto ottimi elaborati. Quest’anno abbiamo pensato ai gioielli sardi per gli elaborati: i ragazzi del Livello 1 hanno colorato una spilla sarda ed quelli del Livello 2 invece con i dovuti suggerimenti ha disegnato un bellissimo bottone sardo”, spiega la coordinatrice delle Cad Paralympics Maria Jose Mereu, che ha assistito i ragazzi nella prova durata un’ora e mezza.

Alle Cad Paralympics hanno partecipato gli alunni, con i loro tutor, studenti delle stesse scuole, gli alunni dell’Istituto ‘Saffi Alberti’ di Forlì (FC) per l’Emilia Romagna, I.I. Superiore ‘C.A. Dalla Chiesa’ di Montefiascone (Vi) e del ‘Margherita Hack’ di Morlupo (Roma) per il Lazio, dell’I.I.S. ‘G. Baruffi’ di Ceva (Cn) per il Piemonte, del ‘M.Giua’ di Cagliari, del ‘Baccaredda’ di Cagliari, dell’ ‘E. Fermi’ di Ozieri, dell’ ‘E.Mattei’ di Decimomannu, e del ‘L. Einaudi’ di Senorbì per la Sardegna, quelli del ‘Fermi’ di Barcellona Pozzo di Gotto (Ms) e del ‘Mattei Raeli’ di Noto(Sr) per la Sicilia, e infine dell’ ‘A.Gramsci’ di Prato per la Toscana.

Gli accompagnatori dei ragazzi stamani hanno visitato i laboratori dei ceramisti e degli artisti del sughero di Assemini, mentre nel pomeriggio i ragazzi hanno visitato i quartieri di Castello e di Stampace della città di Cagliari. Domani mattina alle 10,30 la cerimonia di premiazione e consegna degli attestati di partecipazione che si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto ‘Giua’ in via Montecassino a Pirri (Ca).