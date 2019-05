Una settimana dopo Selargius, a causa della concomitanza con la manifestazione di Monumenti Aperti, si svolge anche a Cagliari l’edizione 2019 di Bimbimbici, una campagna nazionale ideata e promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta volta ad incentivare la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

“L’iniziativa si concretizza in un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine e nel territorio urbano, che si svolge ogni anno nel mese di maggio in occasione della giornata nazionale della bicicletta (la seconda domenica di Maggio) e partirà da piazza Giovanni XXIII alle ore 10.30″”, affermano gli organizzatori.