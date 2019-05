Una pagina Facebook, di attivisti 5 stelle, evidnezia come oltre alla lista, poi esclusa di Alesandro Murenu, sul sito fosse stata presentata anche un’altra lista, quella di Calledda, consigliere uscente.

“Le liste presentate su Open comuni candidate alla certificazione per rappresentare il MoVimento 5 Stelle erano due, quella del consigliere uscente Peppino Calledda e quella di Alessandro Murenu, in un primo momento certificata e poi ritirata.

La lista Calledda, rappresentativa di un gruppo coeso, che ha sempre collaborato con gli attivisti di tutti i meetup della città metropolitana e si è fatta promotrice di numerose istanze assieme ai portavoce regionali, nazionali ed europei, è stata ripresentata con la speranza di essere certificata a rappresentare il M5S nella competizione elettorale cagliaritana.

Con l’auspicio che lo staff valuti per il meglio l’intento degli attivisti e non lasci una città importante come Cagliari, capoluogo della Sardegna, senza la Lista 5 Stelle”.

Attivisti 5 Stelle Cagliari