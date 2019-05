Blitz dei Carabinieri di Cagliari-San Bartolomeo che hanno arrestato un pregiudicato 33enne residente nel quartiere di Sant’Elia, a Cagliari.

Il blitz è scattato ieri sera e nel corso della perquisizione domiciliare del 33enne, dove i carabinieri hanno trovato 764 grammi di hashish suddiviso in 8 panetti, 4 ovuli da 40 della stessa sostanza e oltre 1 kg suddiviso in 272 dosi.

Inoltre è stato recuperato quasi 1 kg e 100 grammi di marijuana suddivisa in 4 buste, 169 grammi della stessa sostanza suddivisa in 22 dosi, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento della droga.

Il 33enne è stato arrestato e portato ai domiciliari come disposto dal pm di turno in attesa della convalida prevista per oggi al tribunale di Cagliari.

Al termine della direttissima l’uomo è stato condannato ad un anno di reclusione e rimesso in libertà.