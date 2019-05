Sono “Alternativi per Sassari” e “Futuro in Comune con Mariano Brianda” le prime due liste di candidati alle elezioni amministrative del 16 giugno, depositate questa mattina al Comune di Sassari. La prima, Alternativi per Sassari, è una lista civica, l’unica, a sostegno del candidato sindaco Lino Mura. Futuro in Comune invece fa parte della coalizione di centrosinistra che candida alla carica di primo cittadino il magistrato Mariano Brianda. Il termine ultimo per la presentazione della liste scade domani alle 12.