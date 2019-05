La Polizia di Stato ha arrestato, F. C, quarantenne oristanese responsabile di evasione.

Nella serata di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile, durante gli ordinari servizi di controllo dei quartieri cittadini per il contrasto al mercato illecito delle sostanze stupefacenti, mentre percorrevano via is Mirrionis, hanno notato F. C., già arrestato nella mattinata di ieri e condannato agli arresti domiciliari, mentre si dirigeva velocemente verso via Cadello.

Riconosciuto è stato bloccato e condotto in Questura.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per evasione, per aver violato la misura cautelare degli “arresti domiciliari” in un comune dell’Oristanese a seguito della sentenza emessa nella mattinata.

Su disposizione del P.M. il 40enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito “direttissimo” previsto per la mattinata odierna.