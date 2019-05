La Polizia di Stato ha arrestato P. A., 29enne rumeno, in esecuzione di un ordine di carcerazione.

La notte scorsa, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto in un B&B situato nel centro cittadino, in quanto sul Sistema Informatico “Allert Alloggiati” era comparsa una segnalazione di rintraccio per un cittadino di nazionalità rumena, a carico del quale era stato emesso un ordine di carcerazione dal Tribunale Ordinario di Palermo.

L’uomo è stato condotto negli uffici della Squadra Volante, dove gli Agenti hanno accertato che la sentenza prevedeva la carcerazione per l’espiazione della pena residua della reclusione di mesi 3 e giorni 14, per reati contro il patrimonio.

Lo stesso al termine degli accertamenti è stato condotto, su disposizione del P.M. di turno, presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.