Rolando Maran alla vigilia di Genoa-Cagliari ha incontrato i media nella stampa del centro sportivo di Asseminello. Il Tecnico rossoblù ha presentato l’incontro di sabato 18 maggio alle ore 18:00 al Luigi Ferraris.

Entrambe le squadre sono a caccia di punti, sarà una gara difficile e importante: “Purtroppo arriviamo da tre sconfitte, figlie anche di un calendario difficile. Prima avevamo corso bene per arrivare protetti. La gara col Genoa diventa importante per riprendere la competitività che abbiamo sempre avuto. Non vedo giocatori distratti, tutti vivono la settimana in maniera seria e consapevoli dell’obiettivo comune”.

“Troviamo un Genoa che si ricompatta col pubblico – continua Maran – vista l’importanza della gara, ma non dobbiamo subire la gara. Non dobbiamo sbagliare, dobbiamo con la certezza di fare una grande prestazione”.

Sui ragazzi rossoblù aggiunge: “E’ molto importante il ritorno di Ionita, soprattutto ora che manca Faragò. Castro non può ancora partire titolare, potrà migliorare il suo minutaggio col tempo anche se le partite che restano sono veramente poche. Mancheranno Ceppitelli e Thereau. Pellegrini è concentrato e non distratto dal mondiale. Cerri e Pavoletti insieme è una delle ipotesi. Per tutte le coppie che possiamo formare ci sono delle qualità da sfruttare.

È determinato il Mister: “Tra le squadre che seguono tutte corrono, come sempre nei finali di stagione si scoprono energie inaspettate. Concentriamoci su di noi, le sconfitte sono arrivate contro tre grandi squadre non sempre meritando di perdere. A due gare dalla fine ci sono tante posizioni in ballo. Non dobbiamo pensare all’ambiente che troveremo, semmai dobbiamo trarne forza per entrare in partita dal primo secondo”.