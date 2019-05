Dopo aver ospitato i Melges 32 e i Melges 20, le acque di Villasimius accolgono i “catamarani volanti”. I GC32 si preparano a salpare per la prima delle cinque tappe del campionato del mondo 2019. Dal 22 al 26 maggio, Villasimius ospiterà 10 team della classe mondiale che si sfideranno tra le acque cristalline del sud Sardegna. La cerimonia di apertura è prevista per mercoledì 22 alle 18.30 al Lounge bar del ristorante Acqua e Sale nel porto di Villasimius.

Tra gli equipaggi in gara, sir Ben Ainslie e i velisti britannici di Coppa America hanno confermato la loro presenza e parteciperanno con il nome Ineos Rebels UK. Ainslie, conosciuto per le sue quattro medaglie d’oro e una d’argento alle Olimpiadi, torna al circuito dei catamarani volanti con un team che mescola velisti giovani ed esperti. Ainslie ha vinto l’America’s Cup a bordo di Oracle Team USA a San Francisco nel 2013 e ha timonato il catamarano AC50 britannico a Bermuda nel 2017.

Una new entry per il GC32 Racing Tour sarà CHINAone Ningbo, anche se il team guidato dal neozelandese Phil Robertson ha un pedigree di tutto rispetto nella classe M32. Con questo gruppo, Robertson ha vinto il World Match Racing Tour nel 2016 e nel 2017 e con CHINAone Ningbo ha vinto il Campionato mondiale M32 lo scorso anno. Da parte sua Robertson possiede anche una considerevole esperienza sui GC32, avendo portato Oman Air al secondo posto alle spalle di Alinghi nelle Extreme Sailing Series, la scorsa stagione, dopo un terzo nel 2017. Questa sarà la prima uscita ufficiale a bordo di un GC32 del team portacolori della Cina nel circuito dei catamarani a foil SailGP. Dell’equipaggio fanno parte Ed Powys e i tre velisti cinesi Liu ‘Black’ Xue, Chen ‘Horace’ Jinhao, Liu ‘Leo’ Ming. Dopo Villasimius, le successive tappe saranno Lagos, in Portogallo, Palma di Maiorca, in Spagna, e di nuovo Italia, a Riva del Garda.